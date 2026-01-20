Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Januari Kompak Meroket, Berikut Daftar Lengkapnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 20 Januari 2026 kompak meroket. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (20/1), harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian naik tajam.

‎Harga jual emas Galeri24 meroket dari semula Rp 2.688.000 menjadi Rp 2.731.000 per gram atau naik Rp 43.000.

Harga emas UBS juga mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp 2.783.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.739.000 per gram atau naik Rp44.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.432.000