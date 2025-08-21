menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Agustus 2025 Bervariasi, Berikut Daftarnya

Update harga emas Kamis 21 Agustus 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Inilah update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (21/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, terpantau bervariasi dibandingkan hari sebelumnya.

Harga emas Galeri24 turun ke angka Rp 1.876.000 dari semula Rp 1.883.000 per gram.

Begitu pula harga emas Antam, turun dari awalnya Rp 1.964.000 menjadi Rp 1.957.000 per gram.

‎‎Sementara, harga emas UBS naik ke angka Rp 1.903.000, dari semula dibanderol Rp1.901.000 per gram

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis (21/8) untuk produk Antam, UBS dan Galeri24 bervariasi. Berikut daftar harga emas hari ini.

