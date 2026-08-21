Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Agustus, Antam Rp 2,766 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 21 Agustus 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (21/8), pukul 11.15 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan USB, berada di posisi Rp 2.699.000, Rp 2.766.000, dan Rp 2.768.000 per gram. Namun demikian, harga emas sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.415.000

1 gram: Rp 2.699.000.