Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Agustus, Antam Rp 2,766 Juta Per Gram
Jumat, 21 Agustus 2026 – 12:55 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 21 Agustus 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (21/8), pukul 11.15 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan USB, berada di posisi Rp 2.699.000, Rp 2.766.000, dan Rp 2.768.000 per gram. Namun demikian, harga emas sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
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Sementara itu, emas Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp 1.415.000
1 gram: Rp 2.699.000.
Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Harga emas Antam hari ini Rp 2,766 juta per gram.
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