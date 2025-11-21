Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 21 November 2025, naik lagi. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (21/11), harga dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan dua hari berturut-turut.
Harga jual emas Galeri24 terpantau naik dari awalnya Rp 2.394.000 menjadi Rp2.404.000 per gram.
Begitu pula harga emas UBS turut naik ke angka Rp 2.418.000 dari semula dibanderol Rp 2.406.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.307.000
Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaiann hari ini Jumat 21 November 2025 kompak naik lagi. Berikut perinciannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hari Ini, Harga Emas Antam Turun Rp 16 Ribu Jadi Rp 2.348.000 Per Gram
- Hari Ini, Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 2,364 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari ini Meroket Tajam, Jadi Sebegini Per Gram
- Hari Ini, Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Naik Lagi
- Harga Emas Antam Hari Ini 19 November Naik, Jadi Rp 2,343 Per Gram
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 19 November Kompak Turun