Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Oktober Turun, Simak Selengkapnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 21 Oktober 2026 menunjukkan tren penurunan.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Rabu (21/10), pukul 10.40 WIB, menunjukkan tren penurunan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.504.000, Rp2.593.000, dan Rp2.528.000 per gram.

Angka tersebut mengalami penurunan dari hari sebelumnya, Selasa (20/10), yakni masing-masing di Rp2.510.000, Rp2.603.000, dan Rp2.534.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Sebagaimana diketahui, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam: