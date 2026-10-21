Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Oktober Turun, Simak Selengkapnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 21 Oktober 2026 menunjukkan tren penurunan.
Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Rabu (21/10), pukul 10.40 WIB, menunjukkan tren penurunan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.504.000, Rp2.593.000, dan Rp2.528.000 per gram.
Angka tersebut mengalami penurunan dari hari sebelumnya, Selasa (20/10), yakni masing-masing di Rp2.510.000, Rp2.603.000, dan Rp2.534.000 per gram.
Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Sebagaimana diketahui, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas Antam:
Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 21 Oktober 2026 menunjukkan tren penurunan. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.
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