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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Oktober Turun, Simak Selengkapnya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Oktober Turun, Simak Selengkapnya
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Harga emas Antam hari ini Rabu 21 Oktober 2026. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 21 Oktober 2026 menunjukkan tren penurunan. 

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Rabu (21/10), pukul 10.40 WIB, menunjukkan tren penurunan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.504.000, Rp2.593.000, dan Rp2.528.000 per gram.

Angka tersebut mengalami penurunan dari hari sebelumnya, Selasa (20/10), yakni masing-masing di Rp2.510.000, Rp2.603.000, dan Rp2.534.000 per gram.

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Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Sebagaimana diketahui, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam:

Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 21 Oktober 2026 menunjukkan tren penurunan. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

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