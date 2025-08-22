Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 Agustus: Antam, UBS & Galeri24 Kompak Naik

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 22 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (22/8), harga tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.

Harga emas Galeri24 meroket ke angka Rp 1.902.000 dari semula Rp 1.876.000 per gram.

Baca Juga: Gubernur Riau Berencana Kelola Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kuansing

Adapun harga emas Antam turut melonjak dari awalnya Rp 1.957.000 menjadi Rp 1.981.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS naik ke angka Rp 1.917.000 yang semula dibanderol Rp 1.903.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: