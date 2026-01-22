Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 Januari Melambung Tinggi
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 22 Januari 2026 melambung tinggi.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis (22/1), harga emas Galeri 24 dan UBS kompak mengalami kenaikan drastis sejak 20 Januari.
Harga jual emas Galeri24 meroket lagi dari semula Rp 2.766.000 menjadi Rp 2.854.000 per gram atau naik Rp 85.000. Harga emas UBS turut mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp 2.918.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.826.000 per gram atau naik Rp 92.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.497.000
