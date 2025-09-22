menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 September Stabil, Berikut Daftarnya

Warga membeli emas batangan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc/am

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini 22 September 2025 untuk produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24 kompak stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (22/9), harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.212.000 per gram.

Adapun harga emas Galeri24 turut stabil di Rp 2.112.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS tetap Rp 2.142.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas di Pegadaian hari ini 22 September 2025 kompak stabil, berikut daftarnya.

