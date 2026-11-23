jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 23 November 2026.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Senin (23/11), pukul 09.30 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masih stabil, masing-masing di angka Rp2.334.000, Rp2.533.000, dan Rp2.357.000 per gram.

Namun demikian, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.224.000