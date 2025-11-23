Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 November: UBS Stabil, Galeri24 Turun
Minggu, 23 November 2025 – 09:00 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 23 November 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (23/11), harga jual dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, mengalami fluktuasi.
Harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.396.000 menjadi Rp 2.389.000 per gram.
Harga emas UBS stabil di angka Rp2.404.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 23 November menunjukkan UBS stabil dan Galeri24 turun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 22 November Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 November: UBS & Galeri24 Kompak Turun
- Hari Ini, Harga Emas Antam Turun Rp 16 Ribu Jadi Rp 2.348.000 Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya
- Hari Ini, Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 2,364 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari ini Meroket Tajam, Jadi Sebegini Per Gram