Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 September: Galeri24 Stabil, Antam-UBS Naik

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 September: Galeri24 Stabil, Antam-UBS Naik
Update harga emas di Pegadaian Selasa 23 September 2025. Ilustrasi. Foto/Ilustrasi: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian, Selasa (23/9), untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selas (23/9), harga emas Antam dan UBS naik, sementara Galeri24 stabil.

Harga jual emas Antam naik Rp 1.000 dari angka Rp 2.212.000 menjadi Rp 2.213.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS naik menjadi Rp 2.153.000 dari awalnya Rp 2.142.000 per gram.

‎Sementara itu, harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.112.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

