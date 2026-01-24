Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 24 Januari 2026: UBS-Galeri24 Meroket Lagi
Sabtu, 24 Januari 2026 – 08:37 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 24 Januari 2026 mengalami kenaikan tinggi.
Laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (24/1), menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS kompak meroket.
Harga jual emas Galeri24 meroket dari semula Rp 2.915.000 menjadi Rp 2.833.000 per gram atau melambung Rp 82.000.
Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan drastis, yaitu ke angka Rp 2.956.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.870.000 per gram atau meroket Rp86.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
