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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 24 September, Antam 1 Gram Rp 2,645 Juta Per Gram

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 24 September, Antam 1 Gram Rp 2,645 Juta Per Gram
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Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 24 September 2026. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 24 September 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis (24/9), pukul 10.55 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.545.000, Rp 2.645.000, dan Rp 2.570.000 per gram.

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.336.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 24 September 2026, Antam tembus Rp 2,645 juta per gram.

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