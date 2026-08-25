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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Agustus 2026, Cek Daftar Terbarunya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Agustus 2026, Cek Daftar Terbarunya
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Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 19 Agustus 2026 naik lagi. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 25 Agustus 2026 untuk produk Antam, UBS, dan Galeri24, naik semua. Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (25/8), pukul 10.32 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.726.000, Rp 2.810.000, dan Rp 2.788.000 per gram.

Harga emas tersebut naik dari hari sebelumnya yang masing-masing berada di angka Rp 2.716.000, Rp 2.792.000, dan Rp 2.778.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga Emas di Pegadaian hari ini Selasa 25 Agustus 2026 naik semua, cek daftar terbarunya

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