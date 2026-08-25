Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Agustus 2026, Cek Daftar Terbarunya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 25 Agustus 2026 untuk produk Antam, UBS, dan Galeri24, naik semua. Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (25/8), pukul 10.32 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.726.000, Rp 2.810.000, dan Rp 2.788.000 per gram.

Harga emas tersebut naik dari hari sebelumnya yang masing-masing berada di angka Rp 2.716.000, Rp 2.792.000, dan Rp 2.778.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24