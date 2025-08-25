menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Agustus Stabil, Berikut Daftarnya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Agustus Stabil, Berikut Daftarnya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Agustus Stabil, Berikut Daftarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas Antam di Pegadaian hari ini Senin 25 Agustus 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 25 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (25/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, stabil. 

Harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 1.918.000 per gram. 

Baca Juga:

Begitu pula harga emas Antam, turut stabil di Rp 2.001.000 per gram.

Harga emas UBS tetap dibanderol Rp 1.935.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini stabil. Berikut daftar harga emas di Pegadaian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI