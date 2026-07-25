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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Juli 2026, UBS Tembus Rp 2,599 Juta Per Gram

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Juli 2026, UBS Tembus Rp 2,599 Juta Per Gram
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Harga emas hari ini Sabtu 25 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 25 Juli 2026 di Pegadaian.

Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Sabtu (25/6), pukul 10.35 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.587.000, Rp 2.717.000, dan Rp 2.599.000 per gram.

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.357.000

Simak daftar harga emas UBS, Antam, Galeri24 di Pegadaian hari ini Sabtu 25 Juli 2026

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