Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Juli 2026, UBS Tembus Rp 2,599 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 25 Juli 2026 di Pegadaian.

Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Sabtu (25/6), pukul 10.35 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.587.000, Rp 2.717.000, dan Rp 2.599.000 per gram.

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.357.000