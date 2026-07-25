Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Juli 2026, UBS Tembus Rp 2,599 Juta Per Gram
Sabtu, 25 Juli 2026 – 11:33 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 25 Juli 2026 di Pegadaian.
Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Sabtu (25/6), pukul 10.35 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.587.000, Rp 2.717.000, dan Rp 2.599.000 per gram.
Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.357.000
Simak daftar harga emas UBS, Antam, Galeri24 di Pegadaian hari ini Sabtu 25 Juli 2026
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