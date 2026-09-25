Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 September, Galeri24 Rp 2,545 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 25 September 2026.

Laman Pegadaian yang dikutip di Jakarta, Jumat (25/9), pukul 11.19 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.545.000, Rp 2.629.000, dan Rp 2.575.000 per gram.

Namun demikian, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.336.000