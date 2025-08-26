Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Agustus: Antam-Galeri24 Turun, UBS Naik
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 26 Agustus 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (26), harga tiga harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, berfluktuasi.
Harga emas Galeri24 turun ke angka Rp 1.914.000 dari semula Rp 1.918.000 per gram.
Begitu pula harga emas Antam, turun menjadi Rp 1.997.000 dari Rp 2.001.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS naik ke Rp 1.938.000 yang semula dibanderol dengan harga Rp 1.935.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
