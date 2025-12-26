Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Desember: UBS dan Galeri24 Kompak Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas untuk produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 26 Desember 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (26/12), harga emas UBS dan Galeri24 mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.597.000 dari awalnya Rp2.619.000 per gram atau merosot Rp22.000.

Begitu pula harga emas UBS turut anjlok menjadi Rp 2.648.000 dari semula dibanderol Rp 2.677.000 per gram atau turun Rp 29.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: