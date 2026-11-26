jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 26 November 2026.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Kamis (26/11), pukul 10.57 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.339.000, Rp2.539.000, dan Rp2.362.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.228.000