Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 November, Antam 1 Gram Rp2.539.000
Kamis, 26 November 2026 – 12:32 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 26 November 2026.
Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Kamis (26/11), pukul 10.57 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.339.000, Rp2.539.000, dan Rp2.362.000 per gram.
Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.228.000
Daftar harga emas Galeri24, Antam, UBS di Pegadaian hari ini Kamis 26 November 2026.
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