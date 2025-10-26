Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Oktober, Turun Tipis
JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 26 Oktober 2025, kompak turun.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (26/10), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 mengalami sedikit penurunan, sementara emas Antam tetap tidak ditampilkan sejak 24 Oktober.
Harga jual emas Galeri24 turun tipis ke angka Rp 2.443.000 dari awalnya Rp 2.445.000 per gram.
Harga emas UBS turun sedikit ke angka Rp 2.452.000 dari awalnya Rp 2.454.000 per gram
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
