menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Oktober, Turun Tipis

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Oktober, Turun Tipis

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Oktober, Turun Tipis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 26 Oktober 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Oktober, Turun Tipis

JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 26 Oktober 2025, kompak turun.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (26/10),  dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 mengalami sedikit penurunan, sementara emas Antam tetap tidak ditampilkan sejak 24 Oktober.

Baca Juga:

‎Harga jual emas Galeri24 turun tipis ke angka Rp 2.443.000 dari awalnya Rp 2.445.000 per gram.

Harga emas UBS turun sedikit ke angka Rp 2.452.000 dari awalnya Rp 2.454.000 per gram

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 26 Oktober 2025, kompak turun. Berikut daftarnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co