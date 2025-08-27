Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 27 Agustus: Galeri24 & Antam Naik, UBS Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 27 Agustus 2025 untuk tiga produk logam mulia, yakni buatan Antam, UBS dan Galeri24.

Dikutip dari lamam resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (27/8), harga emas UBS, Galeri24, dan Antam, bervariasi.

Harga emas Galeri24 naik ke angka Rp 1.917.000 dari semula Rp 1.914.000 per gram. Begitu pula harga emas Antam, turut naik menjadi Rp 2.000.000 dari Rp 1.997.000 per gram.

‎‎Sementara, harga emas UBS turun ke Rp 1.931.000 yang semula dibanderol Rp 1.938.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.044.000