Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 27 Agustus Kompak Turun, Cek Daftar Terbarunya di Sini
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Harga emas di Pegadaian mengalami pergerakan.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis (27/8), pukul 10.49 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.681.000, Rp 2.764.000, dan Rp 2.754.000 per gram.
Harga jenama emas tersebut mengalami penurunan dari hari sebelumnya yang masing-masing berada di angka Rp2.710.000, Rp2.792.000, dan Rp2.774.000 per gram.
Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah karena banyak faktor.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Sementara itu, emas Antam hanya dijual hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 27 Agustus 2026 kompak turun. Cek daftar harga emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian hari ini.
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