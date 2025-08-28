Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 Agustus: UBS, Galeri24 dan Antam Naik
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 28 Agustus 2025 untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (28/8), harga emas UBS, Galeri24 dan Antam, kompak naik.
Harga emas Galeri24 naik ke angka Rp 1.925.000 dari semula Rp 1.917.000 per gram. Lalu, harga emas Antam turut naik menjadi Rp 2.018.000 dari semula Rp 2.000.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS naik ke Rp 1.937.000, dari yang semula dibanderol Rp 1.931.000 per gram.
Sebagai informasi, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
