JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 Agustus: UBS, Galeri24 dan Antam Naik

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 Agustus: UBS, Galeri24 dan Antam Naik

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 Agustus: UBS, Galeri24 dan Antam Naik
Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 28 Agustus 2025, Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 28 Agustus 2025 untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (28/8), harga emas UBS, Galeri24 dan Antam, kompak naik. 

Harga emas Galeri24 naik ke angka ‎Rp 1.925.000 dari semula Rp 1.917.000 per gram. Lalu, harga emas Antam turut naik menjadi Rp 2.018.000 dari semula Rp 2.000.000 per gram.

‎Sementara, harga emas UBS naik ke Rp 1.937.000, dari yang semula dibanderol Rp 1.931.000 per gram.

Sebagai informasi, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 28 Agustus 2025. Emas Antam, UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan. Berikut daftarnya.

