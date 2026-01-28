menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 Januari: UBS Turun Tipis, Galeri24 Stabil
Update harga emas Rabu 28 Januari 2026. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 28 Januari 2026. 

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (28/1), menunjukkan dua produk buatan Galeri24 dan UBS mengalami fluktuasi harga jual.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.965.000 per gram. Adapaun harga emas UBS dari awalnya dibanderol Rp 3.018.000 menjadi Rp 3.017.000 per gram atau turun tipis Rp1.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.555.000

Berikut ini update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 28 Januari 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

