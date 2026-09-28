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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 September, Antam 1 Gram Rp 2,636 Juta

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 September, Antam 1 Gram Rp 2,636 Juta
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Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 28 September 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 28 September 2026.

Harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.527.000, Rp 2.636.000, dan Rp 2.553.000 per gram, sebagaimana dikutip di laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (28/9), pukul 10.39 WIB.

Namun demikian, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

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0,5 gram: Rp1.325.000

1 gram: Rp2.527.000.

Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 28 September 2026. Harga Emas Antam di grap Rp 2,636 juta.

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