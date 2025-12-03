Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 Desember Turun, Berikut Perinciannya
Rabu, 03 Desember 2025 – 08:20 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 3 Desember 2025.
Laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (3/12) menunjukkan harga emas dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami penurunan.
Harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.460.000 dari awalnya Rp2.466.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS turun menjadi Rp 2.481.000 dari semula dibanderol Rp 2.498.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS:
Laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (3/12) menunjukkan harga emas dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami penurunan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Hari Ini 3 Desember 2025, Tipis
- Harga Emas Perhiasan Naik 27 Bulan Berturut-turut
- BRI-MI Siap Hadirkan ETF Emas Pertama di Indonesia, Gandeng 3 Perusahaan Besar
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 Desember: UBS & Galeri24 Kompak Naik Lagi, Berikut Perinciannya
- Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Tembus Rp 2,425 Juta Per Gram
- Naik Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 2,415 Juta Per Gram