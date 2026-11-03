Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 November, Cek Daftar Terbarunya
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 3 November 2026.
Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Selasa (3/11), pukul 11.02 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak naik masing-masing ke angka Rp2.467.000, Rp2.580.000, dan Rp2.496.000 per gram.
Pada Selasa (2/11), harga tiga jenama emas tersebut masing-masing berada di posisi Rp2.451.000, Rp2.569.000, dan Rp2.475.000 per gram. Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Sebagai tambahan informasi, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.296.000
Hagra emas di Pegadaian hari ini Selasa 2 November 2026, cek daftar terbarunya di sini.
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