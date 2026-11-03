menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 November, Cek Daftar Terbarunya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 November, Cek Daftar Terbarunya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 November, Cek Daftar Terbarunya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 3 November 2026. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 3 November 2026.

Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Selasa (3/11), pukul 11.02 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak naik masing-masing ke angka Rp2.467.000, Rp2.580.000, dan Rp2.496.000 per gram.

Pada Selasa (2/11), harga tiga jenama emas tersebut masing-masing berada di posisi Rp2.451.000, Rp2.569.000, dan Rp2.475.000 per gram. Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Sebagai tambahan informasi, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.296.000

Hagra emas di Pegadaian hari ini Selasa 2 November 2026, cek daftar terbarunya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI