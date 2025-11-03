Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 November Stabil, Berikut Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 3 November 2025, stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (3/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak tak mengalami kenaikan harga jual.

Adapun harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.396.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS turut stabil di Rp 2.398.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: