Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 September: Antam Turun, UBS-Galeri24 Naik

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 3 September 2025, untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Pegadaian, Rabu, harga emas untuk produk logam mulia UBS dan Galeri24 menunjukkan tren peningkatan, sedangkan Antam turun tipis.

Harga emas Antam di Pegadaian kali ini turun dari Rp 2.092.000 per gram, menjadi Rp 2.090.000 per gram.

Berbeda dengan Antam, emas UBS dan emas produk Galeri24 mengalami peningkatan, yang mana masing-masing dibanderol dengan harga Rp 2.018.000 per gram dan Rp 1.994.000 per gram.

Emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam: