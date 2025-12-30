Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 Desember Turun
Selasa, 30 Desember 2025 – 08:16 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Selasa 30 Desember 2025 turun, sebagaimana dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian.
Harga jual emas Galeri24 dari awalnya Rp 2.627.000 menjadi Rp 2.618.000 per gram atau turun Rp 9.000.
Harga emas UBS berada di angka Rp 2.673.000 dari semula Rp 2.684.000 per gram atau turun Rp 11.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.445.000
