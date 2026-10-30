Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 Oktober Kompak Turun, Cek Daftar Terbarunya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 30 Oktober 2026 kompak turun.
Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Jumat (30/10), pukul 11.02 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak turun masing-masing ke angka Rp2.478.000, Rp2.585.000, dan Rp2.501.000 per gram.
Harga ketiga jenama tersebut kemarin (29/10) berada di posisi Rp2.499.000, Rp2.598.000, dan Rp2.524.000 per gram.
Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 30 Oktober 2026 kompak turun. Cek daftar terbaru harga emas di Pegadaian hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini 30 Oktober, Jadi Sebegini Per Gram
- Eskalasi Geopolitik Global, Analis Prediksi Harga Emas Dunia Bakal Tembus 5.000 Dolar AS
- Harga Emas Antam Hari Ini 29 Oktober Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Pegadaian Raih The Finance Special Award 2026
- Harga Emas Antam Hari Ini 28 Oktober Naik, 3 Gram Jadi Rp7,595 Juta
- Gadai Emas, Rumah, Kendaraan, hingga Gadget Bisa di KMP ModalGadai