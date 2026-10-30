Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 Oktober Kompak Turun, Cek Daftar Terbarunya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 30 Oktober 2026 kompak turun.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Jumat (30/10), pukul 11.02 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak turun masing-masing ke angka Rp2.478.000, Rp2.585.000, dan Rp2.501.000 per gram.

Harga ketiga jenama tersebut kemarin (29/10) berada di posisi Rp2.499.000, Rp2.598.000, dan Rp2.524.000 per gram.

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24