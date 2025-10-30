Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 Oktober, UBS dan Galeri24 Turun Lagi
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 30 Oktober 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (30/10), dua produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga tiga hari beruntun.
Harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.393.000 dari awalnya Rp 2.403.000 per gram. Adapun harga emas UBS turun menjadi Rp 2.388.000 dari semula dibanderol Rp 2.399.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.291.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.388.000
Update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 30 Oktober 2025. UBS dan Galeri24 turun lagi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini 29 Oktober Turun Lagi, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Anjlok, Yuk Diborong
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Turun Lagi Hari Ini 29 Oktober, Cek Daftarnya
- Harga Emas Antam Hari Ini 28 Oktober Merosot Lagi, Berikut Daftarnya
- Kompak Turun, Harga Emas USB & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 27 Oktober Merosot, Berikut Daftarnya