Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 Oktober, UBS dan Galeri24 Turun Lagi

Update harga emas Pegadaian hari ini Kamis 30 Oktober 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 30 Oktober 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (30/10), dua produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga tiga hari beruntun.

Harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.393.000 dari awalnya Rp 2.403.000 per gram. Adapun harga emas UBS turun menjadi Rp 2.388.000 dari semula dibanderol Rp 2.399.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.291.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.388.000

