Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 September: Antam, UBS dan Galeri24 Naik Lagi

Update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 30 September 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 30 September 2025. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (30/9), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam mengalami kenaikan. 

Harga jual emas Antam naik menjadi Rp 2.322.000 dari semula Rp 2.290.000 per gram. Harga jual emas UBS mengalami lonjakan ke angka Rp 2.248.000 dari awalnya Rp 2.219.000 per gram.

Untuk harga emas Galeri24 juga naik, kini dibanderol Rp 2.209.000 dari semula Rp 2.180.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:‎

Update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 30 September 2025 untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.

