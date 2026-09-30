Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 September, Galeri24 Tembus Rp2,527 Juta Per Gram
Rabu, 30 September 2026 – 13:10 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 30 September 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (30/9), pukul 10.56 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24 berada di angka Rp2.527.000 per gram, Antam Rp2.634.000 dan UBS Rp 2.552.000 per gram.
Namun, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.325.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 30 September 2026 untuk produk buatan Galeri24, Antam dan UBS.
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