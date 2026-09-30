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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 September, Galeri24 Tembus Rp2,527 Juta Per Gram

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 September, Galeri24 Tembus Rp2,527 Juta Per Gram
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Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 30 September 2026. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 30 September 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (30/9), pukul 10.56 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24 berada di angka Rp2.527.000 per gram, Antam Rp2.634.000 dan UBS Rp 2.552.000 per gram.

Namun, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.325.000

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 30 September 2026 untuk produk buatan Galeri24, Antam dan UBS.

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