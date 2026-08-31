Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 31 Agustus, Antam Rp 2,711 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 31 Agustus 2026.

Harga emas di Pegadaian untuk produk buatan Galeri24, Antam, dan UBS, masing-masing berada di angka Rp 2.606.000, Rp 2.711.000, dan Rp 2.639.000 per gram, sebagaimana dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Senin (31/8), pukul 10.42 WIB.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24