Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 31 Agustus: Antam, UBS dan Galeri24 Terus Naik

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 31 Agustus: Antam, UBS dan Galeri24 Terus Naik
Arsip foto: Warga melihat informasi harga emas Antam di Butik Emas Logam Mulia Antam kompleks DP Mall, Semarang, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 31 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (31/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, kompak mengalami kenaikan tiga hari beruntun.

‎Harga emas Galeri24 hari ini naik lagi ke angka Rp 1.967.000 dari semula Rp 1.948.000 per gram. Begitu pula harga emas Antam, turut naik menjadi Rp 2.060.000 dari Rp 2.043.000 per gram.

‎‎Sementara, harga emas UBS naik ke Rp 1.987.000 dari semula dibanderol Rp 1.965.000 per gram.

Harg emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

