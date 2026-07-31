Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 31 Juli 2026, Naik Semua
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 31 Juli 2026 untuk produk Antam, UBS dan Galeri24.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (31/7), pukul 10.26 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS serempak naik masing-masing ke angka Rp 2.601.000, Rp 2.728.000 dan Rp 2.613.000 per gram.
Pada Kamis (30/7), harga emas Galeri24 Rp 2.595.000, Antam Rp 2.721.000, dan UBS Rp 2.607.000 per gram.
Ya, harga emas sewaktu-waktu dapat berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 31 Juli 2026 untuk produk Antam, UBS dan Galeri24 yang mengalami kenaikan.
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