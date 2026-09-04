Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 September 2026, Naik Semua

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 4 September 2026 naik semua.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (4/9), pukul 10.49 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.616.000, Rp 2.711.000, dan Rp 2.659.000 per gram.

Harga tiga jenama itu hari ini mengalami kenaikan apabila dibanding dengan Kamis (3/9) yang masing-masing berada di angka Rp 2.594.000, Rp 2.679.000, dan R p2.629.000 per gram.

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24