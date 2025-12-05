Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 Desember Turun Lagi, Cek Daftarnya
Jumat, 05 Desember 2025 – 07:15 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 5 Desember 2025, kembali mengalami penurunan.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (5/12), harga emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan tiga hari beruntun.
Harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.444.000 dari awalnya Rp 2.452.000 per gram. Adapun harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.469.000 dari semula dibanderol Rp 2.477.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.335.000.
Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 5 Desember 2025 turun lagi. Cek daftar harga emas hari ini.
