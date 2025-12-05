menu
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 Desember Turun Lagi, Cek Daftarnya

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 Desember Turun Lagi, Cek Daftarnya
Pramuniaga menunjukkan perhiasan di salah satu toko emas perhiasan di Cikini, Jakarta, Senin (1/12/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan pada November 2025 sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) yang dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil 0,08 persen di tengah tren penguatan harga emas dunia. ANTARA FOTO/Fauzan/agr

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 5 Desember 2025, kembali mengalami penurunan.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (5/12), harga emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan tiga hari beruntun.

‎Harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.444.000 dari awalnya Rp 2.452.000 per gram. Adapun harga emas UBS  turut turun menjadi Rp 2.469.000 dari semula dibanderol Rp 2.477.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.335.000.

