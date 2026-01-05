Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 Januari Kompak Stabil, Cek Daftarnya
Senin, 05 Januari 2026 – 08:38 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 5 Januari 20276 stabil.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin (5/1), harga emas UBS dan Galeri24 kompak stabil.
Harga jual emas Galeri24 masih sama seperti sehari sebelumnya, yakni berada di angka Rp 2.522.000 per gram. Harga emas UBS juga stagnan dengan berada di angka Rp 2.559.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Untuk emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
0,5 gram Rp 1.323.000
1 gram Rp 2.522.000
