Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 Januari Kompak Stabil, Cek Daftarnya

Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 5 Januari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 5 Januari 20276 stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin (5/1), harga emas UBS dan Galeri24 kompak stabil.

‎Harga jual emas Galeri24 masih sama seperti sehari sebelumnya, yakni berada di angka Rp 2.522.000 per gram. Harga emas UBS juga stagnan dengan berada di angka Rp 2.559.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Untuk emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram Rp 1.323.000

1 gram Rp 2.522.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 5 Januari 2026 kompak stabil. Cek daftarnya.

