Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 November Stabil, Berikut Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 5 November 2025 stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (5/11), emas buatan UBS dan Galeri24 kompak tak mengalami perubahan harga.

Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.374.000 per gram. Adapun harga emas UBS turut tak berubah di angka Rp 2.376.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.285.000