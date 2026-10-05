Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 Oktober, 1 Gram Antam Rp 2,619 Juta
Senin, 05 Oktober 2026 – 11:50 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 5 Oktober 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (5/10), pukul 10.41 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.513.000, Rp2.619.000, dan Rp2.536.000 per gram.
Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah karena berbagai faktor.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.317.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 5 Oktober 2026. 1 Gram Antam Rp 2,619 juta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 3 Oktober, 1 Gram Rp 2,574 Juta
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 September, Galeri24 Tembus Rp2,527 Juta Per Gram
- Direktur Pegadaian Bagikan Pengalaman Berkarier Kepada Generasi Muda
- Naik Rp15 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 2,595 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 29 September Turun, 1 Gram Jadi Rp 2,580 Juta
- Mantap! Pegadaian Raih 4 Penghargaan di Ajang KESGI Award 2026