Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 Oktober, 1 Gram Antam Rp 2,619 Juta

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 5 Oktober 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (5/10), pukul 10.41 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.513.000, Rp2.619.000, dan Rp2.536.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah karena berbagai faktor.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga: Seorang Polisi di Ambon Diteriaki Maling setelah Mencuri Kalung Emas

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.317.000