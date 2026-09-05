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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 September, Turun Semua

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 September, Turun Semua
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Update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 5 September 2026. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 5 September 2026  turun semua. 

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Sabtu (5/9), pukul 11.15 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS mengalami penurunan masing-masing berurutan di angka Rp 2.587.000, Rp 2.680.000, dan Rp 2.630.000 per gram. 

Harga tersebut lebih rendah apabila dibandingkan Jumat (4/9), yang masing-masing berada di angka Rp 2.594.000, Rp 2.679.000, dan Rp 2.629.000 per gram. 

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Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas hari ini di Pegadaian untuk produk buatan Galeri24, Antam, dan UBS kompak turun, cek daftar terbarunya.

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