Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 7 Desember, USB & Galeri24 Kompak Turun Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian turun lagi hari ini, Minggu 7 Desember 2025.

Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip Minggu (7/12), menunjukkan dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami penurunan harga.

Adapun harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.437.000 dari awalnya Rp 2.444.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS juga turun menjadi Rp 2.469.000 dari semula dibanderol Rp 2.471.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: