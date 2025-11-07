Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 7 November, UBS & Galeri24 Kompak Naik
Jumat, 07 November 2025 – 08:50 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 7 November 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (7/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan.
Harga jual emas Galeri24 naik ke angka Rp 2.374.000 yang dari awal dibanderol Rp 2.358.000 per gram.
Begitu pula emas UBS turut naik menjadi Rp 2.376.000 dari semula Rp 2.360.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.285.000
Update harga emas di Pegadaian hari ini, UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan. Berikut daftarnya.
