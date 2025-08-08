Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 Agustus: Antam-Galeri24 Turun, UBS Naik, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Pegadaian hari ini, Jumat 8 Agustus 2025.
Lamn resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (8/8), menunjukkan harga emas tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS,Galeri24, dan Antam.
Harga emas Galeri24 turun Rpn7.000 dari angka Rpb1.934.000 menjadi Rp 1.927.000 per gram. Lalu, harga emas Antam turut turun dengan jumlah serupa menjadi Rp 2.012.000 dari awalnya Rp 2.019.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS naik menjadi Rp 1.950.000 dari semula Rp 1.943.000 per gram atau naik Rp 7.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.054.000
Berikut update harga emas Pegadaian hari ini, Jumat 8 Agustus 2025, untuk produk Antam, UBS dan Galeri24.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini 8 Agustus Meroket, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Hari ini Kamis 7 Agustus 2025 Turun, Berikut Perinciannya
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini 7 Agustus: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Turun
- Harga Emas Antam Hari Ini Rabu 6 Agustus 2025, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini 6 Agustus: UBS Turun, Galeri24 & Antam Naik
- Harga Emas Antam Hari Ini 5 Agustus Naik, Cek Daftarnya