Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 Oktober, Antam 5 Gram Rp 12.789.000

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 8 Oktober 2026.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Kamis (8/10), pukul 10.57 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.505.000, Rp2.604.000, dan Rp2.529.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah karena dipengaruhi banyak faktor.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.314.000