Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 Oktober, Antam 5 Gram Rp 12.789.000
Kamis, 08 Oktober 2026 – 12:52 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 8 Oktober 2026.
Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Kamis (8/10), pukul 10.57 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.505.000, Rp2.604.000, dan Rp2.529.000 per gram.
Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah karena dipengaruhi banyak faktor.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.314.000
Daftar harga emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian hari ini. Emas Antam 5 gram Rp 12.789.000
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