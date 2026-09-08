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Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 September, Cek Daftar Terbarunya di Sini

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 September, Cek Daftar Terbarunya di Sini
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Update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 8 September 2026. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 8 September 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (8/9), pukul 10.50 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.587.000, Rp 2.667.000, dan Rp 2.629.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

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Harga Emas Galeri24:

0,5 gram: Rp 1.357.000.

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 8 September 2026 untuk produk buatan Antam, UBS, dan Galeri24.

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