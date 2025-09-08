Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 September: UBS, Galeri24 dan Antam Tembus Rp 2 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 8 September 2024.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (8/9), harga emas Galeri24 dibanderol Rp 2.050.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS dijual Rp 2.075.000 per gram.

Adapun, harga emas Antam tembus di angka Rp 2.143.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS: